Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum”

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu sosyal medya fenomenlerine yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahise teşvik soruşturmasında tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. 20 milyona yakın takipçisi bulunan Yılmaz, yasa dışı bahis siteleriyle reklam anlaşması yaptığını kabul etti. Ancak Yılmaz, anlaşma yaptığı sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendiğini öne sürdü.

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum” - 1

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu 23 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı.

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Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum” - 2

“20 MİLYON TAKİPÇİM VAR”

Yaklaşık 20 milyon takipçisi olduğunu söyleyen İbrahim Yılmaz, “Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum.” dedi.

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum” - 3

SİTELERE TAKİPÇİ YÖNLENDİRDİ

Bu kampanya için sitelerle anlaşma yaptığını kabul eden Yılmaz, sitelere takipçi yönlendirdiğini söyledi.

Yılmaz, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduğunu ise olaydan sonra öğrendiğini öne sürdü.

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum” - 4

HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Yılmaz’ın da şüphelileri arasında yer aldığı soruşturma ise sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz’ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum” - 5

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof’un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16’sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5’inin yurt dışında olduğu, diğer 2’sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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