Fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı: “Anlaşma yaptım ama bilmiyordum”
Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu sosyal medya fenomenlerine yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahise teşvik soruşturmasında tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. 20 milyona yakın takipçisi bulunan Yılmaz, yasa dışı bahis siteleriyle reklam anlaşması yaptığını kabul etti. Ancak Yılmaz, anlaşma yaptığı sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendiğini öne sürdü.
İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu 23 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı.