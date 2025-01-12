Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı

Aralarında ünlü fenomenlerin de bulunduğu 50 Influencer, bakanlık eğitiminden geçti. Influencer'lara, telif haklarından tüketici haklarına, yasal ve etik düzenlemelere kadar pek çok konuda eğitim verildi. Eğitim gören fenomenler arasında milyonluk sosyal medya hesaplarına sahip olan Derya Balta, Rachel Araz Kiresepi, Gizem Güven, Katre Turan ve Cem Özkök de yer aldı

Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 1

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle Influencer'lara verilen eğitimin ikincisi gerçekleşti. Akşam gazetesinin haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında yapılan ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üstü takipçisi olan 50'ye yakın influencer katıldı.

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Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 2

Eğitim gören fenomenler arasında milyonluk sosyal medya hesaplarına sahip olan Derya Balta, Rachel Araz Kiresepi, Gizem Güven, Katre Turan ve Cem Özkök de yer aldı

Eğitimde yer alan fenomenler, programı başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı. Eğitimde fenomenlere, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları gibi konu başlıkları hakkında eğitim verildi.

Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 3

DAHA ÖNCE CEZA ALDI

Programa katılan fenomenlerden eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sağlık sektörüyle ilgili paylaşımları nedeniyle 346 bin TL ceza yemişti. Eğitimin kendisine yararlı olduğunu belirten Derya Balta, "Eğitime ben kendim başvurdum. 100 bin ve üzeri takipçisi olan herkesin katılması tavsiye ediliyor. Eğitim iyi geçti, çok şikayet ediliyoruz. Daha önce 346 bin liralık ceza almıştım, artık nelere dikkat edeceğimi biliyorum." diye konuştu.

Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 4

"TÜKETİCİ HAKKINI DA KENDİ HAKKIMI DA ÖĞRENDİM"

Eğitime kendinin başvurduğunu söyleyen Rachel Araz Kiresepi, "Hem tüketici haklarını hem kendi haklarımı daha detaylı öğrenmek istedim. Tüketicileri ve bizi koruma kanunlarına uygun paylaşım yapabilmesi için oluşturulmuş detaylı bir eğitimdi. Aklıma takılan birçok soruya cevap buldum. Oldukça interaktif bir ortam vardı, tüm sorularımıza samimiyetle tek tek cevap verdi." dedi.

Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 5

Faydalı bir etkinlik olduğunu söyleyen fenomen Gizem Güven de, "Düşündüğümden daha kapsamlı ve faydalı etkinlik gerçekleşti. Bilmediğimiz çok fazla detay vardı. Sosyal medya ile ilgilenen herkesin katılım göstermesi gereken bir eğitim olduğunu anladım, tekrar gelmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 6

"ÇOK KAPSAMLI BİR EĞİTİM ALDIK"

Verilen eğitim içeriğinin çok faydalı olduğunu belirten Katre Turan, "Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı yaparken bilmediğimiz birçok konunun doğrusunu öğrendik. Eğitimin içeriği çok detaylı ve her konuya değiniyor. Bu eğitimi alan biri olarak çok memnun kaldım, faydasını da göreceğimi düşünüyorum." dedi.

Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı - 7

Sosyal medyada çektiği temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök de, "Aklımdaki tüm soru işaretlerine cevap bulduğum çok verimli bir eğitimdi. Sosyal medyadan bir gelir elde eden şahıs ya da firma sayfaları bu eğitime kesinlikle katılmalılar." açıklamasında bulundu.


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