Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı

DAHA ÖNCE CEZA ALDI

Programa katılan fenomenlerden eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sağlık sektörüyle ilgili paylaşımları nedeniyle 346 bin TL ceza yemişti. Eğitimin kendisine yararlı olduğunu belirten Derya Balta, "Eğitime ben kendim başvurdum. 100 bin ve üzeri takipçisi olan herkesin katılması tavsiye ediliyor. Eğitim iyi geçti, çok şikayet ediliyoruz. Daha önce 346 bin liralık ceza almıştım, artık nelere dikkat edeceğimi biliyorum." diye konuştu.