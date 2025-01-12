Fenomenler eğitimde! Bakanlığın düzenlediği etkinliğe 50 Influencer katıldı
Aralarında ünlü fenomenlerin de bulunduğu 50 Influencer, bakanlık eğitiminden geçti. Influencer'lara, telif haklarından tüketici haklarına, yasal ve etik düzenlemelere kadar pek çok konuda eğitim verildi. Eğitim gören fenomenler arasında milyonluk sosyal medya hesaplarına sahip olan Derya Balta, Rachel Araz Kiresepi, Gizem Güven, Katre Turan ve Cem Özkök de yer aldı
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle Influencer'lara verilen eğitimin ikincisi gerçekleşti. Akşam gazetesinin haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında yapılan ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üstü takipçisi olan 50'ye yakın influencer katıldı.