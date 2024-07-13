Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı!

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. Neslim Güngen ifadesinde, “Bütün iş ve işlemlerimiz şeffaftır” derken çalışanlarının ise kullanılan kozmetik ürünler ile ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkileri olduğunu bildiği halde zorla kullandırttığını söylediği öğrenildi. İnanç Güngen de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen’i suçladı. İnanç Günen, "Bakanlığa kayıt yaptırdığını söylüyordu. Bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyor." dedi. Adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 1

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

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Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 2

Operasyonda 65 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 kişi adliyeye sevk edildi. 20 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

‘Kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 3

NESLİM GÜNGEN, “BÜTÜN İŞ VE İŞLEMLERİMİZ ŞEFFAFTIR”

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen, vergi müfettişi ile bazı çalışanların ifadelerine ulaşıldı. Buna göre, Neslim Güngen’in ifadesinde kendisini defalarca kez arayarak kayıt dışı görüşme talep eden vergi müfettişi ile ilgili, “Vergi müfettişleri ile vergi dairesinde görüşme yapıyor. Kayıt dışı görüşmedim kendisiyle” dediği öğrenildi.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 4

Güngen aynı zamanda polise verdiği ifadede hakkındaki bütün iddiaları reddederek “Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir” dedi. Ayrıca Güngen’in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz’le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 5

GÜNGEN’İN ŞEFFAF İŞLEM İDDİASINI ÇALIŞANLARI ÇÜRÜTTÜ

Güngen’in gözaltına alınan çalışanlarının ise verdiği ifadelerde Güngen’i yalanladıkları ortaya çıktı. Çalışanların güzellik merkezlerinde kullandıkları ilaç ve kozmetik malzemelerin bir kısmının toplatılma kararı bulunduğunu, malzemelerin halk sağlığını tehdit ettiğini, hiçbir şekilde kozmetik içeriği olmayan sıvıları botoks olarak yüksek fiyata satıldığını ve ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkiler olduğunu bildiklerini ancak tüm bunlara Neslim Güngen’in kendilerini zorladığını söyledikleri ortaya çıktı.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 6

İNANÇ GÜNGEN SUÇU NESLİM GÜNGEN’E YIKTI

Ayrıca İnanç Güngen’in de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen’i suçladığı belirtildi. İnanç Güngen, “Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu” dedi.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 7

VERGİ MÜFETTİŞİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

MASAK tarafından görevlendirildiği süreçte Neslim Güngen’i defalarca arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan vergi müfettişinin ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir maddi talepte bulunmadığını söylediği öğrenildi. Müfettişin ifadesinde “İşle ilgili görüştük görüşmeye gittiğimde yanımda başkaları da oluyordu” dediği ortaya çıktı.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 8

HAKLARINDA 746 ŞİKAYET VAR

Neslihan ve İnanç Güngen’in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı ‘taksirle yaralama’ suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 9

SIRADAN İPLERİ 'GENÇLEŞTİRME İPLERİ' ADIYLA SATMIŞLAR

Öte yandan herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Neslim Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi gibi adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 10

HESAP HAREKETLERİ HACMİ 1,5 MİLYAR TL

Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti.

Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 11
Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı! - 12
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