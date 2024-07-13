Fenomenler soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı:| İnanç Güngen eşi Neslim'i suçladı!
Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. Neslim Güngen ifadesinde, “Bütün iş ve işlemlerimiz şeffaftır” derken çalışanlarının ise kullanılan kozmetik ürünler ile ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkileri olduğunu bildiği halde zorla kullandırttığını söylediği öğrenildi. İnanç Güngen de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen’i suçladı. İnanç Günen, "Bakanlığa kayıt yaptırdığını söylüyordu. Bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyor." dedi. Adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.