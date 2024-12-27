Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamı operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli fenomenler gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürerken, gözaltındaki isimler adliyeye sevk edildi.

Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı - 1

İstanbul’da yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamı operasyonu yapıldı.

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Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı - 2

Bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen 8 sosyal medya fenomeni hakkında gözaltı kararı verildi.

Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı - 3

Emniyet güçleri şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli dört fenomen gözaltına aldı.

Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı - 4

Polis hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri arıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmakla suçlanıyor.

Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı - 5

Fenomenler hakkında hazırlanan soruşturma dosyasında, Instagram’da paylaştıkları storylerde yer verdikleri linklerde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptıkları yönlendirmenin ekran görüntüleri yer aldı.

Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı - 6

Gözaltına alınan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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