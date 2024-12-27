Fenomenlere sanal kumar operasyonu! Attıkları storyler dosyaya girdi: 8 gözaltı kararı
Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamı operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli fenomenler gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürerken, gözaltındaki isimler adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamı operasyonu yapıldı.