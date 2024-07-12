Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı: Her yerde aranıyor!

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlere el konulmuştu.