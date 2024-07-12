Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı: Her yerde aranıyor!
Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslin Güngen'in para kasasının, firari iki şüpheliden biri olan Gökhan Göz olduğu iş insanı ortaya çıktı. Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde 63 zanlıya yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.