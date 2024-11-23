Fenomenlerin yasa dışı bahis kazancı: Paylaşım başına ne kadar aldıkları ortaya çıktı
İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaparak elde ettiği haksız kazanç trafiği ortaya çıkarıldı. Fenomenlerin paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.