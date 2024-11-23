Fenomenlerin yasa dışı bahis kazancı: Paylaşım başına ne kadar aldıkları ortaya çıktı

Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı.