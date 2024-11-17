Fenomenlerin canlı yayındaki silahlı kavgası! Tetiği çeken TikTok fenomeni suç makinesi çıktı

FENOMEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, Altındağ’da yakalanarak, gözaltına alındı.

Şener’in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.