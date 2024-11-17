Fenomenlerin canlı yayındaki silahlı kavgası! Tetiği çeken TikTok fenomeni tutuklandı
TikTok fenomenlerinin kavgasında kan aktı. Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında çıkan kavgada; Şener, Yıldırım’ı bacağından vurdu. Ankara’daki saldırı anı sosyal medyada canlı yayınlandı. Olayda yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra kaçan Şener ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. TikTok fenomeni Cansum Şener’in 80 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi. Cansum Şener sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara’da iki TikTok fenomeni sokak ortasında birbirine girdi, taraflardan biri diğerini silahla bacağından vurdu.
O anlar TikTok’ta canlı yayınlandı.
Olay dün akşam saat 20.00’de Sincan’da yaşandı.
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli TikTok fenomeni kadınlar arasında tartışma çıktı.