Fenomenlerin canlı yayındaki silahlı kavgası! Tetiği çeken TikTok fenomeni tutuklandı

FENOMEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, Altındağ’da yakalanarak, gözaltına alındı.

Şener’in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

CAMSUM ŞENER TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri tamamlanan şüpheli Cansum Şener'in sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandığını, şüpheliler M.A. ve Çağlayan Yıldırım hakkında ise konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbirlerine karar verildiği bildirildi.