Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Ataşehir’deki bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonu başlatan ihbar, sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen Nehir Ayaz tarafından yapıldı. Ayaz, kendisinin de içinde olduğu çetenin Instagram’dan müşteri toplayarak fuhuş yaptırdığını iddia etti, eski sevgilisi YouTuber Kerem Balin’i suçladı. Balin ise iddiaları reddetti. Dört şüpheli tutuklandı, hazırlanan iddianamede 7’şer yıl hapisleri istendi.

Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor - 1

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, şubat ayında eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor - 2

İHBARI ESKİ SEVGİLİ YAPTI!

Tutuklananlardan birinin YouTuber Kerem Balin olduğu belirlendi.

Balin’in eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz da operasyonda tutuklandı.

Polisi harekete geçiren ihbarı ise eski sevgilinin yaptığı ortaya çıktı.
Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor - 3

"İHBARI YAPANLARDAN BİRİ BENİM"

İhbarda, Nehir Ayaz’ın fuhuşa aracılık ettiği, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği öne sürüldü.

Fenomen Nehir Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu söyledi.
Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor - 4

ESKİ SEVGİLİDEN İTİRAFLAR

Ayaz, Balin’le birlikte olduğu süre içinde Denizli’de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı.

Ayaz, Balin’in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını iddia etti.

Daha sonra Balin’in İstanbul Ataşehir’de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.

Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor - 5

“FUHUŞ SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUM”

YouTuber Kerem Balin ise suçlamaları reddetti.

Ayaz ile klip çekimleri yaptığını söyleyen Balin, “Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. YouTube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti.” dedi.

Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor - 6

“NEHİR KEREM’E TAKINTILIYDI”

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise, masaj salonunu dört arkadaş ortak açtıklarını belirterek, “Kerem’in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur.” ifadelerini kullandı.

7 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Altı mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında YouTuber Kerem Balin’in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek suçundan 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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