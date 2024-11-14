Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor

ESKİ SEVGİLİDEN İTİRAFLAR

Ayaz, Balin’le birlikte olduğu süre içinde Denizli’de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı.

Ayaz, Balin’in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını iddia etti.

Daha sonra Balin’in İstanbul Ataşehir’de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.