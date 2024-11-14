Fenomenlerin Instagram’daki fuhuş tezgahı! Eski sevgilinin intikamı YouTuber’ı yaktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Ataşehir’deki bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonu başlatan ihbar, sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen Nehir Ayaz tarafından yapıldı. Ayaz, kendisinin de içinde olduğu çetenin Instagram’dan müşteri toplayarak fuhuş yaptırdığını iddia etti, eski sevgilisi YouTuber Kerem Balin’i suçladı. Balin ise iddiaları reddetti. Dört şüpheli tutuklandı, hazırlanan iddianamede 7’şer yıl hapisleri istendi.
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, şubat ayında eş zamanlı baskınlar düzenledi.Gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.