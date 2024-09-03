Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor

Adli yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte adliyelerde yoğun mesai başlıyor. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yine kara para ve suç örgütüne üye olma suçundan yargılanan Bahar-Nihal Candan kardeşler bu hafta hakim karşısına çıkacak. Polatların 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, Candan kardeşler ise 8 ile 44 yıl arasında değişen ceza istemleriyle yargılanacak.

Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor - 1

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma gibi suçlamalarla yargılanan ünlü isimler bu hafta hakim karşısına çıkacak.

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Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor - 2

POLAT ÇİFTİNİN KARA PARA DAVASI BAŞLIYOR

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor - 3

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli 4-5-6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor - 4

CANDAN KARDEŞLERİN İLK DURUŞMASI DA YARIN

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de yarın hakim karşısında olacak.

Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşler, 16 Kasım 2023’te kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor - 5

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Candan kardeşlerin yargılanacağı davada ilk duruşma yarın görülecek.

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