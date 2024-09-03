Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor

POLAT ÇİFTİNİN KARA PARA DAVASI BAŞLIYOR

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.