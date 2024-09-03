Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor
Adli yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte adliyelerde yoğun mesai başlıyor. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yine kara para ve suç örgütüne üye olma suçundan yargılanan Bahar-Nihal Candan kardeşler bu hafta hakim karşısına çıkacak. Polatların 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, Candan kardeşler ise 8 ile 44 yıl arasında değişen ceza istemleriyle yargılanacak.
Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma gibi suçlamalarla yargılanan ünlü isimler bu hafta hakim karşısına çıkacak.
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