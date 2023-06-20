Fenomenlerle birlikte TikTok’ta para aklayan çeteye operasyon
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu TikTok üzerinden sanal para ticaretiyle kara para aklayan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin sosyal medya fenomenleriyle birlikte, TikTok’u 1,2 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi. Soruşturmayla ilgili olarak 120 kişi gözaltına bulunuyor.
Sosyal medya platformu TikTok’taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek harekete geçti.