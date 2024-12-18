Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor

Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında babası sayesinde tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu söyledi. Onun gibi giyindiğini, şarkılarını sürekli dinlediğini belirten Ünlü, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" diye konuştu.