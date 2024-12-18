Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor

Marmaris'te tedavi gördüğü hastaneden Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Siraç Ünlü, sanatçının sağlığına kavuşması hastane önünde nöbet tutarak dua ediyor.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor - 1

Marmaris'te evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ancak sanatçının 17 yaşındaki genç hayranı Talha Ünlü hastane önünden ayrılmayarak sanatçının sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor.

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Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor - 2

Ünlü, Tayfur'un Antalya'ya getirildiği gece haberi aldığını, dün sabah saatlerinde Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldiğini söyledi.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor - 3

Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında babası sayesinde tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu söyledi. Onun gibi giyindiğini, şarkılarını sürekli dinlediğini belirten Ünlü, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor - 4

FERDİ TAYFUR'U DİNLEYEREK SAZ ÇALMAYI ÖĞRENDİ

Talha Ünlü, yaşıtlarının rap müzik hayranlığına rağmen kendisinin Tayfur'un yolunda gittiğini ifade ederek, “İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor - 5

KENDİSİYLE TANIŞMAK İSTERİM

Tayfur'un filmlerini sıkça izlediğini ve karakterinin mütevazılığını takdir ettiğini ifade eden Ünlü, “Derbeder filmini 10 15 kez izlemişimdir. Bu bir hastalık, insan vazgeçemiyor. Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim” şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor - 6

Talha Ünlü, Ferdi Tayfur'u hayranlıkla takip etmeye devam edeceğini ve onun gibi bir sanatçının peşinden gitmeye karar verdiğini belirterek, Tayfur'un hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkacağı günü sabırla bekliyor.

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