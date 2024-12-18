Ferdi Tayfur'un genç hayranı, hastane önünde dua edip onu bekliyor
Marmaris'te tedavi gördüğü hastaneden Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Siraç Ünlü, sanatçının sağlığına kavuşması hastane önünde nöbet tutarak dua ediyor.
Marmaris'te evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ancak sanatçının 17 yaşındaki genç hayranı Talha Ünlü hastane önünden ayrılmayarak sanatçının sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor.