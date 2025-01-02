Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik!

YATAĞIMIZDAN KALKIP GELDİK

Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi. Çok üzüldüğünü belirten Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.