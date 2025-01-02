Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik!

Ferdi Tayfur'un vefat haberi, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Sanatçının sevenleri hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları gözyaşı döktü. Araçlardan, telefonlardan Ferdi Tayfur şarkıları çalındı.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 1

YATAĞIMIZDAN KALKIP GELDİK

Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi. Çok üzüldüğünü belirten Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 2

SANKİ AYNI EVİN İÇİNDE BÜYÜDÜK

Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi. Kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 3

Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi Baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 4

75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 5

Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 6

Vefat haberine inanamadığını dile getiren Şimşek, "Çok seviyorduk, kasetleri hala duruyor, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını paylaşırım. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik." dedi.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik! - 7
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