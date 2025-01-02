Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu: Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik!
Ferdi Tayfur'un vefat haberi, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Sanatçının sevenleri hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları gözyaşı döktü. Araçlardan, telefonlardan Ferdi Tayfur şarkıları çalındı.
YATAĞIMIZDAN KALKIP GELDİK
Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi. Çok üzüldüğünü belirten Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.