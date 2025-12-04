Ferdi Zeyrek davasında 10 sanık hakim karşısına çıkıyor

Olaya ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G.'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.