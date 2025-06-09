Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor
Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı belirtilen Zeyrek'in sağlık durumunda düne göre bir değişim olmadığı bildirildi.
Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi dün yaptığı açıklamada, belediye başkanının organlarında ciddi hasar olduğunu kaydetmişti.
Ferdi Zeyrek'in tedavisine 58 saati aşkın bir süredir yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Peki Zeyrek'in son durumu nasıl, olaya ilişkin ilk incelemede hangi bulgulara ulaşıldı?