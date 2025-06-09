Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı belirtilen Zeyrek'in sağlık durumunda düne göre bir değişim olmadığı bildirildi.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 1

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi dün yaptığı açıklamada, belediye başkanının organlarında ciddi hasar olduğunu kaydetmişti.

Ferdi Zeyrek'in tedavisine 58 saati aşkın bir süredir yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Peki Zeyrek'in son durumu nasıl, olaya ilişkin ilk incelemede hangi bulgulara ulaşıldı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 2

FERDİ ZEYREK'İN SON DURUMU

Başkan Zeyrek, üç dakika boyunca akıma maruz kaldı.

Zeyrek, cihaza bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Organ hasarlarının düzeltilmesine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Ciddi bir organ hasarı olduğunu kaydeden doktorlar, sürecin oldukça zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 3

"İYİ BİR GELİŞME DE NEGATİF BİR GELİŞME DE YOK"

Celal Bayar Üniversite Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in son durumuna ilişkin gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu.

Topçu, Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

"İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok." diyen Topçu, "Hayatta kalması için çabamız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Zeyrek'in uyandırılmasını şu an için düşünmediklerini anlatan Topçu, "Hayati fonksiyonlarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 4

"SÜREÇ HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, dün yaptığı açıklamada, "Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir." demişti.

Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu kaydeden Topçu, "Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı karşımızda." şeklinde konuşmuştu.

Tüm hekimlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 5

İKİ KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 6

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.

Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 7

OLAY NASIL YAŞANDI?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi.

Elektrik kaçağı nedeniyle akılma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu.

48 yaşındaki Zeyrek, 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp durması dirençliydi, 50'nci dakikada canlandırma işlemine yanıt alındı.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 8

ÖZGÜR ÖZEL BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz.

70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diye konuştu.

Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı, durumu ciddiyetini koruyor - 9

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TELEFON

Gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı.

Her iki isim de Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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