Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..."

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Zeyrek için ilk tören belediyede yapıldı. CHP lideri Özgür Özel konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 1

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu.

Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 2

OLAY NASIL YAŞANDI?

48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, üç gün önce evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Sekiz dakika içinde eve ulaşan 112 ekipleri hemen müdahale etti.

Ancak Zeyrek'in kalbi durmuştu, zamana karşı yarış başladı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 3

ACI HABER 67'NCİ SAATTE GELDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek hemen yoğun bakıma alındı.

70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürüldü.

Ancak üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı belirtilen Zeyrek'in birçok organı hasar görmüştü.

Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden görüşler alındı, İzmir'den özel cihazlar getirildi.

Ancak bütün çabalar 67'nci saatte yerini acıya bıraktı.

Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 4

İLK TÖREN BELEDİYEDE YAPILDI

Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ferdi Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı.

Zeyrek'in cenazesi, hastaneden alınarak belediyeye götürüldü.

Belediye binası önünde Zeyrek için çok sayıda vatandaş toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları da törene katıldı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 5

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze töreninde konuşan Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru." diyen Özel, "Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince, 'Manisa'ya aday ol' dedi bana... Ben de dedim ki; çok geciktik. Ben alamadım, o aldı. Ferdi aldı." dedi.

Konuşması boyunca gözyaşlarını tutamayan Özel, "Ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, Manisa'ya." ifadelerini kullandı.

Özel, "Biz mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı." dedi.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 6

NURCAN ZEYREK: 'YAPACAK ÇOK İŞİM VAR' DİYORDU

Ferdi Zeyrek'in eşi de törende bir konuşma yaptı.

"O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi. 'Belediye başkanı olacağım' diyordu." ifadelerini kulanan Nurcan Zeyrek, "Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerde helallik istiyorum." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Nurcan Zeyrek, "Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Türkiye'nin duaları bizimle... Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 7

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANI'NDA

Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Ferdi Zeyrek'in cenazesi Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özel'in de katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı.

Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 8

İHMAL İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili ihmal iddiaları araştırılıyor.

Yapılan incelemede motor pompasında bir arıza tespit edildiği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in dokunduğu bölümde ıslaklık ve nem olduğu ayrıca koruma cihazlarının çalışmadığı belirlendi.

Zeyrek'in Yaklaşık üçdakika boyunca 80 volt dalgalanan elektrik akımına maruz kaldığı, 50 voltun üstünün öldürücü olduğu öğrenildi.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 9

KIZINDAN PAYLAŞIM: BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılıp ağır yaralanmasının ardından kızı Nehir Zeyrek, babasının 5 Haziran'da elektrik tesisatından sorumlu kişiyle görüştüğünü, bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerinin olduğunu söylemişti.

Tesisattan sorumlu kişinin her şeyin yolunda olduğu yanıtını verdiğini aktaran Zeyrek, bu konuşmadan bir gün sonra babasını kazan dairesinde elektrik çarptığını anlatmıştı.

Nehir Zeyrek, durumu fark ettiklerinde babasını halen elektrik çarptığını, kaçak akım rolesinin ya olmadığını ya da çalışmadığını belirtmişti.

Nehir Zeyrek, babasının ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 10

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Kendi mimarlık ve iç tasarım şirketini kurdu.
Manisa Mimarlar Odası'nda yedi yıl süreyle başkanlık görevi yürüttü.

2012-2014 yılları arasında Manisaspor yönetim kurulunda yer aldı.

2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

2003 yılında evlenen Ferdi Zeyrek, 3 çocuk babasıydı.

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