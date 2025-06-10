Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..."
Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Zeyrek için ilk tören belediyede yapıldı. CHP lideri Özgür Özel konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı.
Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu.
Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.