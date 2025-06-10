Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi | Zeyrek'in kızı: "Babamın kanını yerde bırakmayın"

ÖZEL: KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM

CHP lideri Özgür Özel, Zeyrek'in ölümünün ardından hastane önünde açıklama yaptı.

Gözyaşlarını tutamayan Özel, "Manisa o kadar çok şey kaybetti ki. Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi." dedi.

Zeyrek'in dünyada tanıdığı en iyi, çalışkan ve dürüst insan olduğunu söyleyen Özel, "Manisa'nın partili, partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim. Kalbimin yarısını kaybettim." ifadelerini kullandı.