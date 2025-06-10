Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi | Zeyrek'in kızı: "Babamın kanını yerde bırakmayın"
Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşamını yitirdi. Zeyrek'in kızı ihmal iddialarını gündeme getirip, "Babamın kanını yerde bırakmayın." dedi.
Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu.
48 yaşındaki Zeyrek üç çocuk babasıydı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.