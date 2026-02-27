Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava. Tutuksuz sanıkların adli kontrol yasakları kaldırıldı
CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava 20 Mayıs'a ertelendi. Tutuksuz sanıkların adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasaklarını kaldırdı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçen yıl 6 Haziran'da evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
Duruşmada dinlenen tanık Ali Altınordu, olay günü sabah namazına giderken Başkan Zeyrek'in evinden su aktığını fark ettiğini belirterek, "Namaz sonrası Ahmet Bey ile birlikte çevreyi kontrol ettik. Makine dairesinde yaklaşık bir karış su olduğunu gördük. Tahliye borusunun çalışmadığını ve sigortanın inik olduğunu görünce müdahale etmeden oradan çıktık. Akşam eve geldiğimde ise Ferdi Bey'in acı olayını öğrendim. Sitede her malik kendi havuzunun bakımını yaptırırdı". dedi.
Sitede ikamet eden diğer tanıklar Muzaffer Esenkaya ve Ozan Özer ise sitenin yapım süreci ve havuz bakımları hakkında bildiklerini paylaştı.
Tanık Esenkaya, inşaat aşamasında teknik konulara hakim olmadıklarını, kendi dairesinde de zaman zaman elektrik sorunları yaşandığını ifade etti.
Tanık Ozan Özer de havuzun temizlik işleriyle Yalçın isimli görevlinin ilgilendiğini ancak teknik bir sorumluluğunun bulunmadığını dile getirdi.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI
Duruşmada söz alan sanıklar ve müdafi avukatları, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 9 Eylül Üniversitesi'nden beklenen ve havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ile yapı denetim süreçlerini aydınlatacak olan ek bilirkişi raporunun ulaştırılması için süre verilmesine hükmetti.
Ayrıca mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri ile yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs 2026 tarihine erteledi.
TUTUKLU SANIK KALMADI
5 Aralık 2025 tarihinde görülen ilk duruşmada tutuklu iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş ve davada tutuklu kalmamıştı.
Sanıklar, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmemişti.
NURCAN ZEYREK: ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİYOR, ÇOK İHMALLER VAR
Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise sanıkların çelişkili ifadeler verdiklerini iddia edip "Çok ihmaller var. Ferdi suyun bulanık olduğuna takıyordu, farkındayız. Olay günü acı bir ses gelince aşağı indim ve Ferdi’yi merdivenlerde gördüm. Kızıma ambulansı aramasını söyledim. Sonra tüm evin şalterini kapattım." dedi.
"ÇOK TEDBİRLİYDİ"
Mahkeme başkanının sitede elektrikle ilgili problemler olup olmadığına yönelik sorusuna yanıt veren Zeyrek, “Yağmur yağdığında bazen şalter atıyordu. Ferdi elektrik prizi çıksa tamir etmez, elektrikçi çağırırdı. Ferdi asla o motora elini sürmezdi. O akşam sadece açıp sorun olup olmadığına baktı. Motoru asla ellemezdi, çok tedbirliydi. Hatta bir dönem havuzunda sorun olan Bekir vekile çok dikkatli olmasını söylemişti.” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.
15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
N.B., H.İ., A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G.'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.
YETKİ OLMADAN TESİSATI YAPMIŞ
Sanıkların kusurlarına yer verilen iddianamede, tadilat ruhsatında "süs havuzu" olarak yer alan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen sanık N.B.'nin gerekli projelendirme ve yetki belgeleri olmadığı halde tesisatı yaptığı öne sürüldü.
İddianamede sanığın ayrıca CE (sağlık ve güvenlik işareti) uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik tedbirleri almadığı ve elektrik panosunu yetkisiz şekilde monte ettiği belirtildi.
Ayrıca iddianamede, elektrik motorunun bakımını yapan sanık H.İ.'nin ise yetki belgesi olmadan pompayı söktüğü, motor tamirini teknik gerekleri gözetmeden gerçekleştirdiği, ıslak ortamda çalışacak pompayı gerekli izolasyonları sağlamadan hatalı şekilde montajladığı bilgisine yer verildi.
ARIZADAN HABERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Site görevlisi sanık A.S.'nin olay günü havuzun denge tankından su sızdığını ve makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde herhangi bir uyarı veya işaretleme yapmadığı, Ferdi ve Nurcan Zeyrek'i bilgilendirmediği, bu nedenle de kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranışta bulunduğu ifade edildi.
Havuz bakımından sorumlu sanık Y.Ö.'nün havuz makineleri ile elektrik pano ve tesisatının işlevselliğini teknik gereklere uygun şekilde sağlamadığı anlatılan iddianamede, arızalı olduğu tespit edilen ekipmanı kapatmayan sanığın, havuzun kullanılmaması için gerekli tedbirleri almadığı ve kullanıcıları uyarmadığı kaydedildi.