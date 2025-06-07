Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran Zeyrek 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndü. Zeyrek'in, elektrik akımına kapıldığı kaza yeri görüntülendi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı