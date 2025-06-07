Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran Zeyrek 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndü. Zeyrek'in, elektrik akımına kapıldığı kaza yeri görüntülendi.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 1

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 2

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 3

"KRİTİK DURUM SÜRMEKTE"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, dün gece hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 4

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 5

Zeyrek'in sağlık durumunda herhangi bir gelişme olmadığı öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 6

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Zeyrek'in evinin bahçesindeki havuzun makine dairesi görüntülendi.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi - 7
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