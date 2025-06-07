Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evi görüntülendi

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.