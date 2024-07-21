"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar!
Sosyal medya "Fergio House" hesaplarından müstehcen paylaşımlar ve Büyükçekmece'de kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyen "Fergio Bey" takma adlı Ferhat G. ve kardeşi Serhat G'nin de aralarında olduğu 19 kişi hakkında istenen ceza belli oldu.
İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanırken gözaltına alınan 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı.