"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar!

"HAYVANİ HİSLER İÇİN TASMA TAKTILAR"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Savcılık iddianamede, grubun herkese açık hesabında yapılan cinsel içerikli paylaşımları için “toplumun ortak edep ve ahlak temizliğine yönelik açık bir saldırı niteliğinde olan ve özellikle yapılan paylaşımların çocukların davranışları üzerinde zararlı etki bırakabilecek şekilde toplumun ar ve haya duyguları incitecek şekilde yapılan paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca "insanlara hayvan tasmaları takılarak hayvani içgüdülerin sergilenmesi yönünde dürtülere hitap etmek amacıyla" fantezi ürünü kıyafet ve eşyalar kullanıldığı da iddianamede yer aldı.