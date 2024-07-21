"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar!

Sosyal medya "Fergio House" hesaplarından müstehcen paylaşımlar ve Büyükçekmece'de kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyen "Fergio Bey" takma adlı Ferhat G. ve kardeşi Serhat G'nin de aralarında olduğu 19 kişi hakkında istenen ceza belli oldu.

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 1

İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanırken gözaltına alınan 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 2

Gözaltına alınan "Fergio Bey" takma adlı Ferhat G. ve kardeşi Serhat G. grubun yetkili konumundaki yöneticisi olarak sorumlu tutulup, tutuklanmışlardı. Ocak yaından beri devam eden savcılık soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 13 sayfalık iddianamede 19 şüphelinin ‘müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek’ suçundan 3’er yıla kadar hapsi istendi.

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 3

"HAYVANİ HİSLER İÇİN TASMA TAKTILAR"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Savcılık iddianamede, grubun herkese açık hesabında yapılan cinsel içerikli paylaşımları için “toplumun ortak edep ve ahlak temizliğine yönelik açık bir saldırı niteliğinde olan ve özellikle yapılan paylaşımların çocukların davranışları üzerinde zararlı etki bırakabilecek şekilde toplumun ar ve haya duyguları incitecek şekilde yapılan paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca "insanlara hayvan tasmaları takılarak hayvani içgüdülerin sergilenmesi yönünde dürtülere hitap etmek amacıyla" fantezi ürünü kıyafet ve eşyalar kullanıldığı da iddianamede yer aldı.

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 4

Sanıkların yargılaması önümüzdeki günlerde İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 5

"AMACIMIZ SOSYAL DENEY"

Grubun video ve diğer paylaşımlarında ‘Fergio Bey’ olarak belirtilen mimar Ferhat Günay iddianamede grubun ‘kurucusu ve yöneticisi’ olarak geçiyor. Fergio House videolarında “Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum” diyen Günay iddianamedeki ifadesinde, ‘Fergio House’ adlı hesabı ilk kendisinin açtığını kabul ediyor.

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 6

Yapılan paylaşımlar için ise “Eğlence ve sosyal deney amaçlıydı. Parti için satılan biletlerin paralarını da iade ettik” diyerek suçlamaları reddediyor. Günay çekimlerde kullandıkları ve “Keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” diye duyurdukları ‘malikâne’ villayı kardeşi Serhat Günay’ın kiraladığını da anlatıyor.

"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 7
"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 8
"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 9
"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 10
"Fergio House" davasında istenen cezalar belli oldu: Hayvani hisler için takma taktılar! - 11
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