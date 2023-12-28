“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.
Fergio House isimli sosyal medya hesabını yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.Bakan Yerlikaya, “Kafes-26” operasyonu kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bilgisini verdi.