“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.

“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında - 1

Fergio House isimli sosyal medya hesabını yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “Kafes-26” operasyonu kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bilgisini verdi.

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“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında - 2

Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerindeki baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota da el konuldu.

“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında - 3

Gözaltına alınanlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacaklarının tespit edildiğini söyledi.

“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında - 4

Yerlikaya, “Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlarla, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Fergio House” operasyonu: 19 kişi gözaltında - 5
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