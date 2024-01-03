Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Hepsi sosyal deney için!
İstanbul’da “Fergio House” ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. “Fergio House”un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu belirlendi. Ferhat G. ve beraberindekilerin Taksim’de sahte dolar saçarak yürüyen kişiler olduğu belirlenmişti. Çete lideri olduğu belirlenen mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. tutuklandı. Üyelerine köle diye seslenen çete lideri Ferhat G. ifadesinde, "Sosyal deney için çektik" dediği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada “Fergio House” ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim’de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.