"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı!

"Fergio House" operasyonunda tutuklanan ve 20 Mayıs 2024'te tahliye edilen, Fergio House'un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay parti düzenlemeye devam ediyor. Günay 'ın son olarak 31 Aralık gecesi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada maskeli 200 kişinin katıldığı özel "Yılbaşı Partisi" verdiği ortaya çıktı.

"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı! - 1

İstanbul'da 28 Aralık 2023'te "Fergio House" ismini verdikleri villada parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan gruba operasyon düzenlenmişti.

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"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı! - 2

Fergio House'un kurucusu olduğu belirlenen mimar Ferhat Günay’ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı. Günay da 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye olmuştu.

"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı! - 3

Yılnaşı gecesi Ferhat Günay'ın 200 kişinin katıldığı özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı.

"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı! - 4

Yılbaşı partisi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada düzenlendi. Özel dansçıların katıldığı yılbaşı partisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı! - 5

Yüzleri maskeli 200 kişinin katıldığı parti boyunca müzikler eşliğinde dans edildi; havai fişek gösterisi düzenlendi.

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