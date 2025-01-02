"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı!
"Fergio House" operasyonunda tutuklanan ve 20 Mayıs 2024'te tahliye edilen, Fergio House'un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay parti düzenlemeye devam ediyor. Günay 'ın son olarak 31 Aralık gecesi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada maskeli 200 kişinin katıldığı özel "Yılbaşı Partisi" verdiği ortaya çıktı.
İstanbul'da 28 Aralık 2023'te "Fergio House" ismini verdikleri villada parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan gruba operasyon düzenlenmişti.