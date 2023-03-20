Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki yolculardan biri denize atladı. Feribot durduruldu, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denize atlayan kişiyi kurtardı.

Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 1

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Feribottaki panik anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 2

Olay saat 12.30 sıralarında İDO Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta meydana geldi. 

 Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı. 

Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 3

Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.

Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki erkek kişiyi çıkarmaya çalıştı. 

Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 4

Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı.

Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 5
Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 6
Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 7
Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı - 8
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