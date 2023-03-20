Feribottan atladı, Sahil Güvenlik kurtardı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Feribottaki panik anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.