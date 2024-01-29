Feribot yangınında kaybolan Türk TIR şoföründen 711 gündür haber yok: “Ölüsünün bile bulunmasından ümidi kestik”

DNA TESTİ SONUÇSUZ KALDI

Çakır’ı, feribot yangınından kısa süre önce bir arkadaşı tarafından görüldüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır’ın daha sonra TIR’a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

Çakır’ın ablası Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.