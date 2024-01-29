Feribot yangınında kaybolan Türk TIR şoföründen 711 gündür haber yok: “Ölüsünün bile bulunmasından ümidi kestik”
İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır’dan 711 gündür haber yok. Feribotta yanan 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimaliyle verilen DNA testinden de sonuç alınamadı. Çakır’ın ailesi, yakınlarının bulunmasından ümitlerini kestiklerini açıkladı.
İtalya’ya gitmek üzere Yunanistan’ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022 günü Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı.
237’si yolcu, 51’i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.Yangın sırasında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26’sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır’dan haber alınamadı.