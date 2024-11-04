Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, “Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye’nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun.” diye konuştu.