Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda
İstanbul Şişli’de vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin, bugün memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın cezasız kalmamasını istediklerini söyleyen Şirin’in amcası Ali Hanilçi, “Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye’nin başı sağ olsun.” dedi.
İstanbul Şişli’de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
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