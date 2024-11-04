Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda

İstanbul Şişli’de vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin, bugün memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın cezasız kalmamasını istediklerini söyleyen Şirin’in amcası Ali Hanilçi, “Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye’nin başı sağ olsun.” dedi.

Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 1

İstanbul Şişli’de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

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Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 2

Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Şirin’in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta, küçük Şirin için cenaze töreni düzenlendi.

Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 3

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 4

AİLE DEPREMDEN SONRA İSTANBUL’A TAŞINMIŞ

Amca Ali Hanilçi, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Olayın cezasız kalmamasını istediklerini anlatan Hanilçi, Şirin’in feci şekilde öldürüldüğünü, Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini aktardı.

Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 5

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, “Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye’nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun.” diye konuştu.

Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 6

Diğer amca Çetin Hanilçi ise halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, “Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. İstanbul’da vahşice katledildi. Devletimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha bu tür çocuk cinayetlerinin olmamasını, olayların önlenmesini bekliyoruz.” dedi.

Feriköy Mezarlığı’nda katledilen küçük Şirin’e gözyaşlarıyla veda - 7

NE OLMUŞTU?

Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim’den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım’da Feriköy Mezarlığı’nda öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

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