Festivale 13 buçuk metrelik pide damga vurdu: Bu yıl 2 katına çıkardılar

Çanakkale-Gelibolu'dan festivale geldiğini ifade eden Ümit Yıldız, "Yeğenim sayesinde Karacasu'ya geldim. Çocukluğum burada geçti. İlkokul 5'i burada okudum. Ama yıllar sonra buraya gelmek kısmet oldu. Hayatımda ilk defa böyle güzel bir pide, böyle büyüklükte bir pide görüyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Bütün sevdiklerime selam söylüyorum buradan. Herkesin gelmesini de tavsiye diyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok teşekkür ederim" dedi.



Karacasulu Pide Ustası Halil İbrahim Köse Karacasu'nun ilklerin ilçesi olduğunu ifade ederek, "2000 yılından beri pide festivali düzenleniyor. Dört metreden başladık. Bugün geldiğimiz noktada 13 metreyi geçen pide yaptık. Ama sloganımız; ‘Türkiye'nin başkenti Ankara, Pidenin başkenti Karacasu.' Aydın'da ilk patent alan ilçe Karacasu. En uzun pideyi yapan ilçe yine Karacasu. Karacasu hep ilklerin ilçesi. En uzun pideyi yapan Karacasu. Pide festivali düzenlenen ilçe yine Karacasu. Patenti alan ilk ilçe de Karacasu. Yani Karacasu ilklerin başı. Önce işini seveceksin. Üslubunu bileceksin, adabını bileceksin. Millet sana değer veriyorsa sen de o insanlara en iyi hizmet etmek zorundasın. Herkesi Karacasu'ya pide yemeye davet ediyorum" diye konuştu.





