Festivale 13 buçuk metrelik pide damga vurdu: Bu yıl 2 katına çıkardılar
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren 36. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde 13 buçuk metrelik tahinli pide damga vurdu.
Geçen yıl 9 metre 18 cm ile rekora imza atan dev tahinli pideyi bu yılki festivalde neredeyse 2 katına çıkartan pideci ustası, pideyi görenleri şaşırttı.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kent Afrodisias olmak üzere asırlardır süregelen kültürel geleneklerinin ve tarımsal ürünlerinin tanıtımı için 'derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe Karacasu' sloganı ilçede festivaller düzenleniyor. Bu kapsamda 36. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde Karacasulu pideci ustası Halil İbrahim Köse ve ekibi tarafından öğlen saatlerinde başlayan pide hazırlığı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
40 kilo tahin, 20 kilo şeker, 25 kilo un ve 5 kilo tereyağı ile hazırlanan pide hazırlanan özel römork ile çok sayıda vatandaşın da desteği ile pişirileceği özel fırına getirildi. Fırının boyutuna göre 2 kat daha uzun olan pide önce bir tarafı pişirildikten sonra ters çevrilerek diğer tarafı da zor şartlar altında pişirildi. Oldukça meşakkatli olan pişirmenin ardından tekrar römorka alınan dev pide tekrar işletmenin önüne getirilerek 5 kilo Antep Fıstığı ve ceviz eklenerek süslemesi yapıldı. 40 cm eninde ve 13.49 metre boyundaki 150 pideye eşdeğer pide daha sonra festival korteji eşliğinde omuzlarda taşınarak alana getirildi ve tanıtımı yapıldı. Kesilip parçalara ayırılan dev pide daha sonra festivale katılanlara ikram edildi.