Fethi Sekin 9. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Olayda kullanılan otomobili temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırıda kullanılan mühimmatları olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna dair delil elde edilemediği gerekçesiyle bu olaya ilişkin suçlardan beraatine karar vermişti.

Heyet, savunmaları dikkate alarak sanığın silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG güdümünde eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna kanaat getirmiş, Hıso "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, İsa Zorlu ise tüm suçlardan beraat etmişti.

Saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de aranan terörist Karasaç ise 14 Haziran 2023'te MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.​​​​​​​