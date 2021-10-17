Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de şiddetli yağış etkili oldu. Bazı cadde ve yollar göle döndü. Su baskınları yaşandı.

Haberler - NTV Haber - DHA 17.10.2021 - 12:48

Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 1
Fethiye'de dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu.
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 2
Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 3
İtfaiye ekipleri, vatandaşlar ile iş yeri sahipleri, dükkanlara ve evlerine giren suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı.
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 4
Yollarda 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle otomobiller güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise yolda kaldı.
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 5
Polis ekipleri, göle dönen sokaklarda kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 6
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de, tıkanan rögarları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 7
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 8
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 9
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 10
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 11
Fethiye'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 12

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