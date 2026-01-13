Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Grubu 2. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray bu akşam Fethiyespor ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?