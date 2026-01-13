Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta
13.01.2026 14:47
AA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında bu akşam deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nda gruplarda oynadığı ilk hafta maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu akşam Fethiyespor karşısında 3 puan arayacak. Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin canlı yayın bilgileri.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Grubu 2. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray bu akşam Fethiyespor ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 13 Ocak Salı günü (bu akşam) deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak.
Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper.
OKAN BURUK'UN ROTASYON YAPMASI BEKLENİYOR
Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.
Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.