FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü

ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Pensilvanya'da düzenlenen törenin ardından çiftlik evinin bahçesine gömüldü.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 1

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Güvenlik kaynaklarına göre örgüt içindeki anlaşmazlık nedeniyle Gülen'in cenazesi ölümünden 4 gün sonra defnedildi. 

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FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 2

FETÖ elebaşı için ilk olarak bir beyzbol sahasında tören yapıldı. Terör örgütü üyeleri törene katılmak için stadyumda toplandı. ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 3

Örgüt güvenlik endişesi nedeniyle katılımcıları bölgeye QR kod ile aldı.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 4

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 5

Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 6

Bazı terör örgütü üyeleri kameraları görünce yüzlerini sakladı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi törenin ardından özel bir araçla 1999'dan beri yaşadığı çiftlik evine götürüldü.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 7

Defin sırasında çiftlikte sadece aile bireyleri ve az sayıda örgüt mensubu bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 8

Stadyumdaki törende FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 9

Örgüt mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 10

Beyzbol stadyumundaki törene katılanlar çiftliğe alınmadı.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 11

Cenaze süreci FETÖ destekli sosyal medya hesapları tarafından da kaydedildi.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 12

Yine güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü içerisinde yeni liderin kim olacağı tartışması yaşanıyor.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 13

Örgütün medya yapılanmasında da değişiklik olacağı belirtiliyor.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 14

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 15

Gülen'in uzun süre yaşadığı evin bahçesinde kamuflajlı güvenlik görevlileri dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 16
FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 17
FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 18
FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 19
FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 20
FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü - 21
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