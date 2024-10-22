FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik evinin bahçesine gömüldü
ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Pensilvanya'da düzenlenen törenin ardından çiftlik evinin bahçesine gömüldü.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.
Güvenlik kaynaklarına göre örgüt içindeki anlaşmazlık nedeniyle Gülen'in cenazesi ölümünden 4 gün sonra defnedildi.