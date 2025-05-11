FETÖ operasyonundan yeni ayrıntılar! Telefon konuşmalarında kodlar dikkat çekti... Adım adım takip

GEZİ BAHANESİ İÇİN YURT DIŞINDA TOPLANTI

Yine operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticilerinin burada toplantılar düzenlediği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, üyeler tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Yurt dışına götürdükleri öğrencileri izleyen Gaziantep polisi toplantıyı deşifre etti.