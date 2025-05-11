FETÖ operasyonundan yeni ayrıntılar! Telefon konuşmalarında kodlar dikkat çekti... Adım adım takip
Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ sorumlularının öğrenciler ile ilgili telefonda konuşurken kullandıkları kodlar dikkat çekti.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 228 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi.