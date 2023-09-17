FETÖ'cü doktorun hipnoz oyunu: İfadesi ortaya çıktı
Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle dün tutuklanan Süleyman Salih Zoroğlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. FETÖ'cü doktor ifadesinde hastalarına ilaç verdiğini kabul ederken çocukları resmi olmayan ''terapi evlerine'' götürdüklerini anlattı.
Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç vererek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.