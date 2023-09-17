FETÖ'cü doktorun hipnoz oyunu: İfadesi ortaya çıktı

TEHDİTLE PARA TALEP ETTİĞİ İDDİASI

Bu yöntemi kullanarak 5 ayrı çocuğu cinsel istismara uğradığına inandırarak ailelerinden şikayette bulunmalarını sağladığı iddia edilen şüphelinin hazırladığı raporlarla bazı çocukların aileleri ve avukatlarından tehditle para talep ettiği öne sürüldü.



Şüphelinin bazı çocukları evinde tedavi adı altına tuttuğu, bazılarını da "Benim ağabeyim, ablam yurt dışında. Sen çok zekisin, seni orada okutalım" vaadiyle FETÖ'ye kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.



Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda ketamin ve muadili olan ilaçlar ele geçirildi.



Çalışmaların devamında şüphelinin yardımcısı olan ve FETÖ ile iltisakı tespit edilen A.A'nın yanı sıra eşi Ö.Z, sekreteri İ.A. ile ketamin ilacı temin ettiği belirtilen ve başka bir hastanede görevli olan stajer doktor H.A'yı da yakaladı.



İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor Süleyman Salih Zoroğlu ile A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.