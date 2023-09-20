FETÖ'cu doktorun hipnoz oyununda ses kaydı ortaya çıktı
Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle dün tutuklanan FETÖ'cü psikiyatri profesörü Süleyman Salih Zoroğlu olayına ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı. Genç kızın ses kaydında "Babamın bana tecavüz ettiğine inandırdı. Ben inanmak istemedim direndim." dediği öğrenildi.
Gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen profesör İstanbul'da tutuklandı.