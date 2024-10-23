FETÖ'de liderlik kavgası
Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde bir yandan elebaşı Gülen için cenaze hazırlıkları yapılırken bir yandan da yeni liderin kim olacağı kavgası yaşanıyor. Güvenlik kaynaklarına göre iki grup arasında liderlik yarışı sürüyor. Bu kavgadaki en büyük nedense örgütün mali kaynaklarını yönetme isteği.
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümün sonrasında cenaze hazırlıkları yapan terör örgütü içersinde liderlik kavgası da sürüyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fetullah Gülen'in ölümüne kadar örgüt içinde gizli tutulan o kavga artık gözler önünde.