FETÖ'de liderlik kavgası

Terörist Mustafa Özcan, elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da çiftlikte bulunduğu dönemde hep yanında olan bir isimdi.



Örgütün parasını Uzun Cevdet lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu ile birlikte yönetiyordu. Aynı zamanda FETÖ için önemli bir birim olan Mahrem yapılanmayı da dizayn ediyor. Destekçileri arasındaysa FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da var.