FETÖ'de liderlik kavgası

Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde bir yandan elebaşı Gülen için cenaze hazırlıkları yapılırken bir yandan da yeni liderin kim olacağı kavgası yaşanıyor. Güvenlik kaynaklarına göre iki grup arasında liderlik yarışı sürüyor. Bu kavgadaki en büyük nedense örgütün mali kaynaklarını yönetme isteği.

FETÖ'de liderlik kavgası - 1

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümün sonrasında cenaze hazırlıkları yapan terör örgütü içersinde liderlik kavgası da sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fetullah Gülen'in ölümüne kadar örgüt içinde gizli tutulan o kavga artık gözler önünde.

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FETÖ'de liderlik kavgası - 2

FETÖ'nün yeni lideri kim olacak sorusunun yanıtı olaraksa iki isim ve grupları öne çıkıyor. Güvenlik kaynaklarına göre o isimlerden biri,, örgütün ABD ayağını yöneten firari Mustafa Özcan, diğer isimse Almanya sorumlusu firari Abdullah Aymaz.

FETÖ'de liderlik kavgası - 3

Terörist Mustafa Özcan, elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da çiftlikte bulunduğu dönemde hep yanında olan bir isimdi.

Örgütün parasını Uzun Cevdet lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu ile birlikte yönetiyordu. Aynı zamanda FETÖ için önemli bir birim olan Mahrem yapılanmayı da dizayn ediyor. Destekçileri arasındaysa FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da var.

FETÖ'de liderlik kavgası - 4

Güvenlik kaynakları, Almanya'da bulunan terörist Abdullah Aymaz'ın örgütün Avrupa ayağının en güçlü isimlerinden olduğu görüşünde. Aymaz, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika ve Danimarka'da yaptığı faaliyetlerle örgütün Avrupa'da yapılanmasını sağladı.

FETÖ'de liderlik kavgası - 5

Fethullah Gülen'in gömüleceği Pensilvanya'daki çiftlikte de hareketlilik gözleniyor. Çiftliğe iş makineleri getirildi. Gülen'in çiftlikte kendi işaret ettiği bir yere gömüleceği ifade edilmişti.

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