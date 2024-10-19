Fidan cinayete kurban gitmiş! Kız arkadaşı tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde evinde cesedi bulunan Fidan Çakır'ın (28) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boynundaki kesici alet yarasıyla öldürüldüğü belirlenen Çakır'ın cinayet şüphelisi Dilan Ergen (31), İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Çakır'ı çekememezlik nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyleyen Ergen, tutuklandı.
Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı.