Fidan cinayete kurban gitmiş! Kız arkadaşı tutuklandı

10 YILLIK ARKADAŞIYMIŞ

Fidan Çakır ile 10 yıllık arkadaş olan ve bir süre ev arkadaşlığı da yaptığı öğrenilen Dilan Ergen, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ergen, aralarında zaman zaman çekememezlik nedeniyle tartışma çıktığını söylediği Çakır'ı, içkili olduğu sırada yine aynı nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.