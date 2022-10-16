Fikirtepe'de rezidans yangını: 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı.
Havalandırma sistemine yakın bir noktada giriş katta başlayan yangın, kısa sürede çatıya kadar ilerledi. Çevredekiler büyük korku yaşadı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada soğutma işlemi tamamlandı.
Olay yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, yangın hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Elektrik ve doğal gazı kesilen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken binada yapılacak teknik inceleme ve hasar tespitlerinin sona ermesinin ardından vatandaşların evlerine girmelerine izin verileceği öğrenildi.
Bina sakinlerinden bazılarının geceyi geçirmek için yakınlarının evine gittiği, gidecek yeri olmayan bina sakinlerine ise konaklama için yer tahsis edileceği öğrenildi.
16.Katta oturduğunu söyleyen bina sakini Köksal Yılmaz “ Oturma odasında otururken birden yukarıya doğru alevler yükseldi, hemen aşağı indim ve itfaiyeyi aradım. Herkesi dışarı çıkarmaya çalıştık, klimadan çıktığını söylüyorlar, tam olarak bir bilgimiz yok. Yangın binanın ön cephesini sardı, içeride insanlar vardı, tek temennimiz kimseye bir şey olmamış olması” dedi.
Olay yerine gelen İBB mobil ekibi, seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.