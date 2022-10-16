Fikirtepe'de rezidans yangını: 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

"KLİMADAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİLER"

16.Katta oturduğunu söyleyen bina sakini Köksal Yılmaz “ Oturma odasında otururken birden yukarıya doğru alevler yükseldi, hemen aşağı indim ve itfaiyeyi aradım. Herkesi dışarı çıkarmaya çalıştık, klimadan çıktığını söylüyorlar, tam olarak bir bilgimiz yok. Yangın binanın ön cephesini sardı, içeride insanlar vardı, tek temennimiz kimseye bir şey olmamış olması” dedi.