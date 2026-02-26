Fikirtepe'yi birbirine katan maymun. Kedi ile karşılaştı, çatılarda gezdi
26.02.2026 12:59
İHA
İstanbul'da Rhesus Makak türü maymun, tutulduğu iş yerinden kaçtı. Sokakta bir kediyle karşılaşıp, çatılara tırmanan maymun, ekipler tarafından yakalandı.
İstanbul'da tutulduğu iş yerinden kaçan maymun, Fikirtepe sokaklarını birbirine kattı.
Olay Kadıköy'de yaşandı.
Fikirtepe sokaklarında maymunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ilgili ekipler tarafından harekete geçildi.
Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin saklandığı yerde yakaladığı maymun koruma altına alındı.
İş yerinden firar eden maymunun Rhesus Makak türü olduğu ve bu türün bulundurulmasının yasak olduğu öğrenildi.