Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda neticesinde bitkin halde bulunan aslan öldü. Geçen günlerde de Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarını yalanlamıştı.

Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı - 1

Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.

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Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı - 2

Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.

Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı - 3

Dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti.

Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı - 4

Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.

Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı - 5

YAVRU ASLAN ÖLDÜ

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Şanlıurfa- Siverek kara yolunun 7’nci kilometresinde arazilerde yaptığı aramalarda yavru aslanı buldu.

Bitkin düştüğü belirlenen ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmek istenen yavru aslan, bir süre sonra öldü.

Ekipler, yavru aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı - 6

ARDAHAN'DA FİL ALARMI

Geçen ay ise Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia etmişti.

Jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başlamıştı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, “Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” dedi.

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