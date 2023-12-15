Fil alarmından sonra şimdi de kayıp aslan yavrusu ihbarı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda neticesinde bitkin halde bulunan aslan öldü. Geçen günlerde de Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarını yalanlamıştı.
Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.