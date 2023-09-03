Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman?
İtalya'yı 3-2 mağlup ederek 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Milli takım Sırbistan ile finalde karşılaşacak. İşte, Filenin Sultanları'nın final maçı hakkında bilgiler...