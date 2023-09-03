Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman?

ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.



FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.



Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.