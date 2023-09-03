Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman?

İtalya'yı 3-2 mağlup ederek 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 1

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Milli takım Sırbistan ile finalde karşılaşacak. İşte, Filenin Sultanları'nın final maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 2

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Sırbistan CEV 2023 Avrupa Şampiyonası final maçı bu akşam oynanacak.

Mücadele saat 21.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 3

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı Belçika'nın başkenti Brüksel'de Paleis 12 Salonu'nda oynanacak. 

Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 5

ALTIN MADALYAYA BİR GALİBİYET KALDI

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 6

ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.

Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 7
Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 8
Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 9
Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 10
Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 11
Filenin Sultanları finalde, rakip Sırbistan | Voleybol Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? - 12
DAHA FAZLA GÖSTER