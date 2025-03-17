Filenin Sultanları voleybol maçı takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ve VNL Milletler Ligi'nde mücadele sergileyecek. Dünya Şampiyonası'nda E grubunda bulunan Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti. Milletler Ligi'nde ise Filenin Sultanları finallere kalabilmek adına 3 hafta boyunca rekabet edecek. Filenin Sultanları maçları ne zaman 2025?
Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4 Haziran'dan itibaren VNL Milletler Ligi'nde maçlarına başlayacak ve her hafta 4 karşılaşmaya çıkacak. Dünya Şampiyonası da 22 Ağustos'ta voleybol severlere kapılarını açacak. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi...