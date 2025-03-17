Filenin Sultanları voleybol maçı takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

2025 yılında Dünya Şampiyonası'nda Tayland ev sahipliği yapıyor. Şampiyona 22 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Eylül'de son bulacak. E grubunda yer alan Milliler, Kanada, Bulgaristan, İspanya ile eşleşti. Filenin Sultanları'nın grup maçları Nakhon Ratchasima'da, finaller ise Bangkok'ta olacak.



Grup maçları ardından ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna kalacak.



23 Ağustos 2025



15.30 Türkiye-İspanya



25 Ağustos 2025



15.30 Türkiye-Bulgaristan



27 Ağustos 2025



12.00 Türkiye-Kanada