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Filenin Sultanları voleybol maçı takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ve VNL Milletler Ligi'nde mücadele sergileyecek. Dünya Şampiyonası'nda E grubunda bulunan Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti. Milletler Ligi'nde ise Filenin Sultanları finallere kalabilmek adına 3 hafta boyunca rekabet edecek. Filenin Sultanları maçları ne zaman 2025?

Filenin Sultanları voleybol maçı takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası maçları ne zaman? - 1

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4 Haziran'dan itibaren VNL Milletler Ligi'nde maçlarına başlayacak ve her hafta 4 karşılaşmaya çıkacak. Dünya Şampiyonası da 22 Ağustos'ta voleybol severlere kapılarını açacak. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Filenin Sultanları voleybol maçı takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası maçları ne zaman? - 2

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

2025 yılında Dünya Şampiyonası'nda Tayland ev sahipliği yapıyor. Şampiyona 22 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Eylül'de son bulacak. E grubunda yer alan Milliler, Kanada, Bulgaristan, İspanya ile eşleşti. Filenin Sultanları'nın grup maçları Nakhon Ratchasima'da, finaller ise Bangkok'ta olacak.

Grup maçları ardından ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna kalacak.

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

Filenin Sultanları voleybol maçı takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası maçları ne zaman? - 3

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Millet Ligi ilk hafta karşılaşmaları 4-8 Haziran tarihlerinde Çin-Pekin'de, 18-22 Haziran'daki ikinci hafta müsabakaları ise İstanbul'da olacak. Üçüncü hafta maçları 9-13 Temmuz'da Hollanda'da gerçekleşecek. Üç haftalık mücadelenin sonunra puan tablosunda ilk sekizdeki takımlar finale kalacak.

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye

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