Filistin devletini tanıyan ülkeler 2025 (GÜNCEL) Filistin’i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde 10 ülke Filistin devletini tanıma kararı aldı. İsrail tarafından Gazze şeridine yapılan saldırı devam ederken Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler tekrar gündeme geldi. Filitin Devleti’nin tanınması sembolik olarak büyük bir önem taşırken İsrail üzerindeki baskının artmasının işareti olacak. Filistin Devleti, bağımsızlığını 15 Kasım 1988 yılında ilan etti.. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147’si Filistin Devleti’ni tanıyor. Peki Filistin devletini tanıyan ülkeler hangileri? İşte, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler…
