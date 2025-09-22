Filistin devletini tanıyan ülkeler 2025 (GÜNCEL) Filistin’i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor?

FİLİSTİN’İ HANGİ ÜLKELER DEVLET OLARAK TANIYOR?

Orta Doğu’da Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere iki bölgeden oluşan Filistin’in Batı Şeria’da İsrail, Ürdün ve Ölü Deniz ile komşuyken Gazze Şeridi Mısır, israil ve Akdeniz ile komşudur. Türkiye de Filistin'i 1988 yılında ilk tanıyan ülkelerden birisi olarak dikkat çekiyor.