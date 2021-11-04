Filistinli aile 106 yıldır gözü gibi baktığı Osmanlı askerinin emanetini Büyükelçi Demirer'e teslim etti

SULTAN MEHMED REŞAD DÖNEMİNDEN KALMA

Hatta o kadar ki, 2018'de yayınlanan ilk haber çıkana kadar "emanettir açılmaz" diyerek paranın miktarını bile hiç saymamışlar.

Nabluslu esnaf ailenin yıllardır büyük sadakatle koruduğu emanet, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve 5 adet de beşer liralık banknotlardan olmak üzere toplamda 147 Osmanlı lirasından oluşuyor.