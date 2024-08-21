Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da Filistinli iş insanının öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar var. Cinayetten sonra yurt dışına kaçan şüpheliler Romanya'da yakalandı. Bu arada, yurt dışına kaçan 3 şüphelinin kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin saldırıdan hemen sonra kaçabilmek için yanlarına valizlerini aldıkları da görüldü.

Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - 1

Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

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Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - 2

Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - 3

Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor.

Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - 4

Şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu görüntülerin de yer aldığı kayıtta, bir viyadük altında araç değiştirdikleri de görülüyor.

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