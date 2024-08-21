Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da Filistinli iş insanının öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar var. Cinayetten sonra yurt dışına kaçan şüpheliler Romanya'da yakalandı. Bu arada, yurt dışına kaçan 3 şüphelinin kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin saldırıdan hemen sonra kaçabilmek için yanlarına valizlerini aldıkları da görüldü.
Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi.