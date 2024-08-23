Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni ayrıntılar: Araçlardan birini ateşe verip sınırı geçtiler

4 ŞÜPHELİ İSTANBUL’DA SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlayan soruşturmada polis saldırganlarla birlikte hareket eden iki kişinin kimliğini tespit etti.

Bu kişilerden birinin şüphelileri sınıra kadar götürüp geri döndüğü belirlendi. Şüphelilerin olaydan sonra Sapanca’da bir bungalov ev tutarak orada saklandıkları belirlendi.

Sapanca’daki bungalova yapılan baskında baskında Suriye uyruklu Layz E., İbrahim A. ve Muhammet M. gözaltına alındı.

3 şüpheliyi Sapanca’ya götüren Pelin Y’nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4’e çıktı.