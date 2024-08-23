Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni ayrıntılar: Araçlardan birini ateşe verip sınırı geçtiler
Filistinli iş insanı Anas El Abd Quadir’in İstanbul’da öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin olaydan önce buluştukları, kaçacakları otomobilleri güzergaha yerleştirdikleri, saldırının ardından hazırladıkları plana uyarak 3 araç değiştirip bunlardan birini ateşe verip yaktıktan sonra, yaya olarak sınırdan geçtikleri tespit edildi. Olayın İsrail’de yaşanan Anas El Abd Quadir’in oto galerisine yapılan silahlı saldırıları olayının devamı olduğu belirlendi.
Filistinli iş insanına İstanbul’da düzenlenen silahlı saldırıda yeni ayrıntılara ulaşıldı.