Filistinli iş insanlarına silahlı saldırı: 3 suikastçı firar etti
İstanbul Kağıthane'de emlakçılık ve galericilik yapan Filistinli iş insanlarına silahlı saldırı düzenlendi. Suikastı gerçekleştiren 3 kişinin yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Şüphelilerin İsrail pasaportu taşıdığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerle birlikte 2 silahın ele geçirildiğini bildirdi.
Motosikletten inen maskeli saldırgan park halindeki otomobile ateş etmeye başladı, defalarca tetiğe bastı. Hedefindeki kişilerden biri kendini pencereden atarak kaçmaya başladı. Zanlı silahla takibi sürdürdü. Kovaladığı Filistinli işadamı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Filistinli ortağı ise hayatını kaybetti.