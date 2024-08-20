Filistinli iş insanlarına silahlı saldırı: 3 suikastçı firar etti

Ölen ve yaralanan işadamları Filistinli asıllı İsrail vatandaşıydı. Saldırganların da Filistinli olduğu değerlendiriliyor. Onların da İsrail pasaportu taşıdığı iddia ediliyor. Yaşamını yitiren Anas El Kadir'in babası yaptığı açıklamada, "Herhangi bir tehdit yoktu. Hatta aksine biz Türkiye'de çok rahattık. Cinayette siyaset söz konusu değil, siyasetle işimiz yok. Biz Filistin asıllı İsrail Arabıyız ve ben İsrail pasaportuna sahibim. Biz sürekli Türkiye'yi ziyaret ederiz." dedi.