Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma

Bursa'da yaşayan altı kadın, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtan Uğur T. tarafından kandırılıp, aynı zamanlarda toplamda 12 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bir araya gelip hukuk mücadelesi başlatan kadınlar, suç duyurusunda bulundu. Uğur T. ise paraları zorla almadığını söyledi; "Vermeselerdi. Parça parça ödeyeceğim." dedi.

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 1

Bursa'da altı kadın, kendileriyle yakınlık kurup tuzağa çeken Uğur T. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 2

KİMİNE İÇ MİMARIM DEDİ, KİMİNE EMLAKÇI

Yıldırım'da yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan iki çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.'nin (33) de aralarında olduğu altı kadınla tanışıp, birliktelik yaşadı.

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 3

TÜM İLİŞKİLERİNİ AYNI ANDA YÜRÜTTÜ

Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı.

Altı kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı.

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 4

KADINLARI BİRBİRLERİYLE TANIŞTIRDI: "O BENİM MANEVİ ABLAM"

Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de manevi ablam, dostum, en yakın arkadaşım olarak bahsetti.

Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen ve telefonlarını açmayan Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup, birbirlerine de sosyal medya üzerinden ulaşarak, tanıştı.

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 5

"SEKİZ KERE KREDİ ÇEKTİM"

2,5 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Uğur T.'ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., bu süre zarfında sekiz kez kredi çektiğini söyledi.

B.Ç., "Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti." diye konuştu.

İlişkisi süresince sözlü ve fiziksel şiddete de uğradığını belirten B.Ç., "Beni taciz ettiğinden dolayı, sözlü taciz ettiğinden dolayı bir dava açtık. Takip ettiği de oldu. Dışarıda yakaladığı da oldu. Darp da etti. Bu suç duyurusundan sonra uzaklaştırma aldırdım kendisine. 1 ay uzaklaştırma çıktı." ifadelerini kullandı.

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 6

1 MİLYON 200 BİN LİRAYI ALAMAYINCA DİĞER KADINLARA ULAŞTI

Uğur T. tarafından 1 milyon 200 bin lira dolandırılan, eşinden dört yıl önce ayrılan finans uzmanı Ş.C.S. ise şunları anlattı:

"Biz 2024 Ocak’ta tanıştık. İlk başlarda aldığında mesela 200 bin alıyor, işte 50’sini veriyor. Toplamda verdiğim hariç, 210 bin lira gibi bir rakam bana geri vermişti. Yollamıştı aslında. İlk başta bu yüzden tabii ki ben güvendim. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira kadar borç verdim. Belli bir miktar verdikten sonra sıkıştım. Çünkü bunlar hep kredi veya kartlardan çekerek veya elden borç verme şeklindeydi.

bütün bunların aslında bir kurmaca olduğunu fark ettim. Sonraki süreçte de dava açtım. Fakat dava açarken de daha önce kız arkadaşı olduğunu bildiğim B.Ç.'ye ulaştım. Sonrasında G.T. için benden borç istedi. G.T.'ye ulaştım. Hepsine sosyal medya üzerinden ulaştım. G.T.'yi de çok yüklü miktarda dolandırdığını öğrendim. Onunla beraber birbirimize tanık olarak dava sürecine girdik. B.Ç. de bize tanıklık etti. Aslında hepimizle aynı anda ilişki sürmüş."

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 7

SAHTE MESAJLA 1 MİLYON 200 BİN LİRASINI ALDI

İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci.

2024 Ağustos'ta bir flört programı üzerinden tanışıp, görüşmeye başladıklarını söyleyen A.T., Uğur T.'nin kendisine Merkez Bankası ve MASAK'tan geldiğini iddia ettiği mesajları göstererek, borç istediğini anlattı.

A.T. şöyle devam etti:

"Merkez Bankası'nı aradım, 'Böyle mesajlar gönderildi bana, aslı var mıdır bunun' diye. 'Biz vatandaşa mesaj göndermeyiz. Bizim vatandaşla işimiz olmaz' dediler. Kendisine söyledim, 'Ama benimki MASAK’tan, onu sordun mu' dedi. Son derece güvenli bir şekilde. İçime kurt düştü ondan sonra zaten."

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 8

"HER ŞEY ÇOCUĞU İÇİN VERDİĞİM 200 LİRAYLA BAŞLADI"

En yüksek meblağda dolandırılan ise G.T. isimli muhasebeci. 2021 yılında tanışıp, kızını gezmeye götürsün diye verdiği 200 lira ile dolandırılma sürecinin başladığını söyleyen G.T. de sahte mesajlarla dolandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

Her şey o 200 lirayla başladı zaten. Çocuğunla vakit geçir, küçük, 3-5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Gezdir, eğlendir. 2021 yılında da o 200 lira güzel bir para. Oradan bir başladı, ondan sonra kredi kartından nakit çektirdi bana. Geri ödedi. Çektirdi, geri ödedi. Esnek hesaplara girdi, geri ödedi. Bir süre böyle devam etti. Aldı, geri verdi, aldı, geri verdi. Artık geri vermez hale geldi.

Sahte mesajları vardı. Kamu kurumları adına, çeşitli özel bankalar adına bir sürü mesajları var. Kendisine güvenmediğimi artık anladığı için, avukatlar aracılığıyla devam etti.

Özlüce'de 2021-2022 yıllarında 3 milyonluk evi olduğunu, onu satmak istediğini söyledi. Sonra eşinin oraya el koydurduğunu, dava açtığını, oradan maddi olarak talep ettiğini söyledi.

Onların hepsi yalanmış, öyle bir şey yok. Ortaokul mezunu biri karşımızdaki ama kendini mimar olarak tanıtıyor. Çok da güzel ilerliyor. İnsanları kandırmaya devam ediyor."

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 9

ÜÇ YILDA 8,6 MİLYON LİRA KAPTIRDI

Dolandırıldığını anladığını ancak verdiği paraları kurtarabilmek için borç vermeye devam ettiğini söyleyen G.T., şunları anlattı:

"Tahminen 8,5 milyon. Artısı, eksisi vardır illaki. Tam net rakamı bilmiyorum. Krediler var, kendi birikimim var. Esnek hesaplar falan var. Maaşlarım var içinde. Yani dört yıl boyunca ben maaş yüzü görmedim. İş yerimden ayrıldım, tazminatım hesabıma yattı, geldi benim elimden aldı. Mobbing uyguluyordu, psikolojik şiddet. Vermediğim zaman sahte mesajları atıyor, 'Ben bu borcu ödemezsem hapse gireceğim. Sen beni düşünmüyorsun' diye."

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 10

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan ve Bursa 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur T. ise sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, kimseyi dolandırmadığını, borç aldığını söyledi.

Uğur T. ifadesinde, şunları anlattı:

"Pandemi nedeniyle işsiz kalınca, borçlarını ödeyemedim ve borçlardan kurtulmak için kripto para borsasına girdim. Elimdeki para da bitince beş parasız kaldım ve eşimle ayrıldım. Değişik insanlardan parayı çoğaltabilme ve eski hayatıma kavuşabilme umuduyla borç paralar alarak, kripto para borsasına girdim. Ş.C.S. de bunlardan biridir.

Banka üzerinden aldığım paralar haricinde de elden toplamda 1 milyon TL'yi aşkın para aldım. Kendisi bana borç para vermişti. Küçük miktardakileri geri ödemiştim. Geri verebilme umuduyla paraları aldığım doğrudur fakat kendisine para vermekte gecikince ve işler çıkmaza girince benden paraları istedi.

Taksitli olarak verebileceğimi söyledim fakat kabul etmedi. Kendisinin iddia ettiği şekilde ben kimseyi dolandırmadım, evlenme vaadinde bulunmadım."

Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma - 11

"BORÇ VERDİLER, VERMESELERDİ"

Gazetecilerin telefonla ulaştığı Uğur T.'ye kadınların iddiaları da soruldu.

Uğur T. şu yanıtı verdi:

"Kendileriyle arkadaşlık kurduğum zaman durumumun kötü olduğu biliyorlardı. Kendi istekleriyle borç verdiler. Ben kimseyi dolandırmadım. Kendi iradeleriyle borç vermeyi kabul ettiler. Vermeselerdi. Ben kimseden zorla para almadım, borcumu da inkar etmedim. 3 kadına borcum olduğu doğrudur. Taksit teklif ettim, kabul etmediler. Parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim."

Emlakçı olduğunu ve bir satıştan dolayı ölümle tehdit edildiğini de iddia eden Uğur T., "Ölümle tehdit eden bir kişi olduğu için, SGK'lı bir işe giremiyorum. Adresim belli olmasın diye işe giremiyorum." dedi.

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