Film gibi dolandırıcılık iddiası! Altı kadını aynı anda tuzağa düşüren Uğur'dan pişkin savunma

"SEKİZ KERE KREDİ ÇEKTİM"

2,5 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Uğur T.'ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., bu süre zarfında sekiz kez kredi çektiğini söyledi.

B.Ç., "Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti." diye konuştu.

İlişkisi süresince sözlü ve fiziksel şiddete de uğradığını belirten B.Ç., "Beni taciz ettiğinden dolayı, sözlü taciz ettiğinden dolayı bir dava açtık. Takip ettiği de oldu. Dışarıda yakaladığı da oldu. Darp da etti. Bu suç duyurusundan sonra uzaklaştırma aldırdım kendisine. 1 ay uzaklaştırma çıktı." ifadelerini kullandı.