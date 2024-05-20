Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar
Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapmaya çalışan kişilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. At arabalı şüpheliler, resmi ekip otosundaki polislerce 2 kilometre boyunca kovalandı. Polisler; arabayı çeken at yorulunca araçtan inip koşmaya başladı. Yularından tutulan at durduruldu, 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde daha önce binalardan hurda, demir ve tabela aldığı ihbar edilen 2 şüpheli gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı.