Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar

Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapmaya çalışan kişilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. At arabalı şüpheliler, resmi ekip otosundaki polislerce 2 kilometre boyunca kovalandı. Polisler; arabayı çeken at yorulunca araçtan inip koşmaya başladı. Yularından tutulan at durduruldu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde daha önce binalardan hurda, demir ve tabela aldığı ihbar edilen 2 şüpheli gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar - 2

Durumu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi.

Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar - 3

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile at arabasındakiler arasında kovalamaca başladı. Kaçan zanlılar, yarım saat boyunca ekipleri peşinden koşturdu.

Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar - 4

Atın yorulduğunu anlayan polisler ekip aracından inerek koşmaya başladı. Bir süre sonra yularından tutulan at durduruldu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar - 5

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları amatör kamera ile kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER