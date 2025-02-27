Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı

SOYGUNDAN SONRA KULLANDIKLARI EŞYALARI YAKMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek şüphelilerin olaydan sonra boş bir inşaata girdiklerini, soygunda kullandıkları maske, bere eldiven gibi eşyaları burada yaktıklarını belirledi.



Şüphelilerin bir vatandaşın "Neden yakıyorsunuz." sorusuna ise "Hava çok soğuk ısınmak için yakıyoruz." cevabını verdikleri belirlendi.