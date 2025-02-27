Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı

İstanbul Avcılar'da maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu film sahnelerini aratmadı. Kuyumcuyu ölümle tehdit eden şüpheliler, vitrindeki takıları alıp kaçtı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerin evinde takılar ve uyuşturucu maddeler tespit edildi. Şüphelilerin gasbettikleri ziynet eşyalarının imitasyon olduğunu, kendilerini yakalayan polislerden öğrendiği ortaya çıktı.

Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı - 1

Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde 21 Şubat Cuma günü saat 10.50 sıralarında bir kuyumcuda soygun meydana geldi.

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Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı - 2

Mağdur H.B.'ye (39) ait kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı iki şüpheli içeride bulunanları ölümle tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Vitrinde bulunan ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantaya dolduran şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi H.B., gaspçılar geldiğinde henüz kasayı açmadığını şüphelilerin hırsızlığa karşı önlem olarak vitrine koydukları imitasyon ziynet eşyalarını gerçek sanıp çaldıklarını söyledi.

Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı - 3

SOYGUNDAN SONRA KULLANDIKLARI EŞYALARI YAKMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek şüphelilerin olaydan sonra boş bir inşaata girdiklerini, soygunda kullandıkları maske, bere eldiven gibi eşyaları burada yaktıklarını belirledi.

Şüphelilerin bir vatandaşın "Neden yakıyorsunuz." sorusuna ise "Hava çok soğuk ısınmak için yakıyoruz." cevabını verdikleri belirlendi.

Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı - 4

ŞÜPHELİ SUÇ ARKADAŞLARININ YANINA KAÇTI

Avcılar’dan Şirinevler’e kadar kamera görüntüleri kullanılarak takip edilen şüphelilerin girdikleri ev kısa sürede belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Polis evin çevresinde güvenik önlemi alırken şüphelilerden birinin operasyon sırasında arka sokakta olduğu belirlendi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliyi takibe alan polis, kaçan şüphelinin suç ortaklarının yanına gittiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı - 5

EVDE ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin çaldıklarını sakladıkları evde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
Aramalarda gasbedilen ziynet eşyaları ele geçirilirken çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hapla, 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Arama sırasında bulunan ruhsatsız 3 tabanca, 472 gram kokain, 385 adet ecstasy uyuşturucu hap, 2 bin 240 adet uyuşturucu hapla, satışa hazır halde çok miktarda esrar ve 3 adet hassas teraziye el kondu.

Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı - 6

ALTINLARIN İMİTASYON OLDUĞUNU POLİSLERDEN ÖĞRENDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyaları satmayı düşündükleri, gasbettikleri 65 parça ziynet eşyasının imitasyon olduğunu, kendilerini yakalyan polislerden öğrendikleri bilgisi edinildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Y. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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