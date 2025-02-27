Film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli ve silahlı soygunda çalınan altınlar imitasyon çıktı
İstanbul Avcılar'da maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu film sahnelerini aratmadı. Kuyumcuyu ölümle tehdit eden şüpheliler, vitrindeki takıları alıp kaçtı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerin evinde takılar ve uyuşturucu maddeler tespit edildi. Şüphelilerin gasbettikleri ziynet eşyalarının imitasyon olduğunu, kendilerini yakalayan polislerden öğrendiği ortaya çıktı.
Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde 21 Şubat Cuma günü saat 10.50 sıralarında bir kuyumcuda soygun meydana geldi.