Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler

OĞLUNUN BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Ünal, daha önce herhangi bir tehdit ya benzeri bir durumla karşılaşmadıklarını dile getirip yardım istedi.

"Şehrin göbeğinde adamı gasbediyorlar, güpegündüz." ifadelerini kullanan Ünal, "Bu kişiler beni pazar günü saat 21.30'da arayıp '300 ton hurda var' dediler. Ben de o kadar para veremem, başkasına bakın dedim. Telefonu kapattılar sonra bir daha aradılar, 'Sen nasıl alamıyorsun bu kadar hurdayı' dediler. Ben de bu kadar para bende yok dedim. Daha sonra ben onları aradım ulaşamadım. Polis ekipleri de aradı, onlar da ulaşamadı" ifadelerini kullandı.