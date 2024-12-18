Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler

İstanbul Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, hurdacılık yapan Sinan Ünal'ın kaçırıldığı iddia edildi. Ünal'ın babası Recep Ünal, şüphelilerin 12 milyon lira fidye istediklerini belirtip "Oğlunun evini tararız' dediler." diye konuştu.

Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - 1

İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan olay yaşandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobil ile hurdacılık yapan Recep Ünal'a ait iş yerine geldi.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, hırsızların peşinde olduklarını ve güvenlik kameralarına bakacaklarını belirterek iş yerinde Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile bir süre sohbet etti.

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Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - 2

Şüpheliler daha sonra Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürdü.

Oğlunun götürülmesi karşısında çaresiz kalan baba Recep Ünal, dakikalar sonra gelen telefonla şoke oldu. Ünal'ı arayan kişiler, oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istedi. Ünal bunun üzerine emniyete giderek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - 3

"OĞLUNU GÖTÜRÜYORUZ 12 MİLYON HAZIRLA"

Endişeli bir şekilde iş yerinde bekleyen baba Recep Ünal, şüphelilerin kendisini aradıklarını dile getirip "'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız' dediler. Arkadaşım görmüş arabada 3 kişilermiş, beyaz bir arabaymış. Bana bir de 'Karakola falan gitme, kapında adamlarımız bekliyor, oğlunun evini tararız. Biz çeteyiz çocuklarına zarar veririz. Karakola gidersen öldürürüz. Saat 20.00'de arayacağız' dediler, daha da aramadılar." şeklinde konuştu.

Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - 4

OĞLUNUN BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Ünal, daha önce herhangi bir tehdit ya benzeri bir durumla karşılaşmadıklarını dile getirip yardım istedi.

"Şehrin göbeğinde adamı gasbediyorlar, güpegündüz." ifadelerini kullanan Ünal, "Bu kişiler beni pazar günü saat 21.30'da arayıp '300 ton hurda var' dediler. Ben de o kadar para veremem, başkasına bakın dedim. Telefonu kapattılar sonra bir daha aradılar, 'Sen nasıl alamıyorsun bu kadar hurdayı' dediler. Ben de bu kadar para bende yok dedim. Daha sonra ben onları aradım ulaşamadım. Polis ekipleri de aradı, onlar da ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - 5

Sinan Ünal'ın annesi ise torunlarının evde babaları için ağladığını belirterek, oğlu Sinan Ünal'ın bir an önce bulunmasını istedi.

Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - 6

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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