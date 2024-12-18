Film gibi olay: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler
İstanbul Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, hurdacılık yapan Sinan Ünal'ın kaçırıldığı iddia edildi. Ünal'ın babası Recep Ünal, şüphelilerin 12 milyon lira fidye istediklerini belirtip "Oğlunun evini tararız' dediler." diye konuştu.
İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan olay yaşandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobil ile hurdacılık yapan Recep Ünal'a ait iş yerine geldi.
Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, hırsızların peşinde olduklarını ve güvenlik kameralarına bakacaklarını belirterek iş yerinde Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile bir süre sohbet etti.